Языковой департамент Эстонии попросил партию объяснить агитацию на русском языке

Генеральный директор языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск попросил, чтобы глава Консервативной народной партии (КНП) Мартин Хельме дал объяснения в связи с размещением предвыборной рекламы на русском языке, сообщает ТАСС.

«Языковой департамент обращает ваше внимание на то, что, в соответствии с законом о языке, установленная в общественном месте с целью политической агитации наружная реклама должна быть на эстонском языке. Прошу ваших объяснений относительно использования русскоязычной рекламы на данном мероприятии», — сказал он.

Томуск также посоветовал политической организации впредь использовать рекламу именно на эстонском языке, а перевод на русский использовать только в качестве дополнения.

Свои объяснения по этому поводу Хельме должен предоставить до 26 сентября.

В агентстве уточнили, что с жалобой на агитацию на русском языке в департамент обратился представитель правящей Партии реформ Евгений Криштафович.

Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что русскоязычное население подвергается открытой дискриминации в ряде зарубежных стран. По его словам, это «циничное нарушение прав человека, которое нельзя оправдать никакими политическими доводами и разногласиями».