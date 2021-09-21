Министр туризма Испании предложила превратить извержение вулкана в развлечение для туристов

Министр туризма Испании Рейес Марот предложила использовать извергающийся на Канарах вулкан с пользой и была раскритикована. Об этом пишет BFM.

Изрядную порцию критики министр получила со стороны оппозиции, после того, как предложила превратить извержение вулкана на острове Ла Пальма в аттракцион для туристов.

Глава ведомства назвала извержение «чудесным природным зрелищем». Испанские СМИ ей напомнили, что оно разрушило около 100 домов и заставило эвакуироваться 5 500 человек.

Из-pа извержения и социального недовольства премьер-министр Педро Санчес, который должен был отправиться в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций (ООН), отложил свою поездку, чтобы взять под личный контроль эвакуацию. Для нее задействованы сотни полицейских и армия.

Потоки лавы разрушили на испанском острове Пальма около 100 домов. Они движутся со скорость около 700 м в час в сторону побережья. Пока в результате случившегося никто не пострадал, а все канарские аэропорты работают в штатном режиме.