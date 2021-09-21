На Украине могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19

Введение обязательной вакцинации от коронавируса не исключил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, пишет портал «Говорит Москва».

«Предполагаю», — ответил глава ведомства на вопрос телеведущего, допускает ли он обязательную вакцинацию.

На данный на Украине вакцинация добровольная, однако правительство не исключает некоторые изменения, уточнил Ляшко.

По словам чиновника, рассматривается возможность введения определенных категорий профессий в состав декретированных. При этом Ляшко заявил о перенятом опыте у Евросоюза и США. По его словам, это когда вводятся ограничения, но они не работают для вакцинированных.

Вакцинация от COVID-19 на Украине началась 24 февраля. Гражданам доступны препараты Covishield, CoronaVac, AstraZeneca, Comirnaty и Moderna.

Ранее сообщалось, что на Украине продлили адаптивный карантин и режим ЧС до конца года. Отмечается, что соответствующее решение было принято в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

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