В Германии предостерегли Берлин от «безумного шага» по «Северному потоку-2»

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что Германия не сможет остановить запуск газопровода «Северный поток-2» вне зависимости от результатов выборов в бундестаг. Об этом сообщает Sputnik.

«Тогда придется судиться, платить громадные компенсации тем компаниям и России, которые выстроили «Северный поток — 2», <…> такой безумный шаг, в первую очередь, навредит самой Германии», — сказал он.

По его мнению, поставки газа из России выгодны Германии.

Ранее член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что немецкая партия «Союз 90/Зеленые» продолжает активно выступать против газопровода «Северный поток — 2».

Гердт подчеркнул, что хранилища энергоресурсов в Германии заполнены только на 70%, а восстановление промышленности после пандемии и холодная зима могут привести к их дефициту. Новое правительство Германии может пересмотреть конкретные договоренности с Россией по «Северному потоку – 2».