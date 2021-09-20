Лидер «Новых людей» Нечаев: нас с проходом в Думу никто не поздравил

Основатель партии «Новые люди», которая, по предварительным данным, проходит в Госдуму, Алексей Нечаев сказал «Газете.Ru», что он пока не получал официальных поздравлений.

«Нет, из официальных лиц пока никто не поздравил [с проходом в Думу]», — ответил он на соответствующий вопрос.

Финальный результат партии пока неизвестен, но после обработки 99% протоколов у «Новых людей» 5,35% голосов. Кроме этой партии, в Думу проходят «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду».

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что, видимо, в Думу VIII созыва пройдут пять партий, однако конкретных названий она не привела. Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве «Новые люди» показали четвертый результат.