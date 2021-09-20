В Кремле позитивно оценили прошедшие выборы в Госдуму

Кремль позитивно оценивает прошедшие выборы с точки зрения конкурентности, открытости и честности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Для президента безусловно главным было и остается конкурентность, открытость и честность состоявшихся выборов, в этом плане мы, конечно, оцениваем весьма и весьма позитивно состоявшийся электоральный процесс», — заявил Песков в ходе брифинга с журналистами.

Песков добавил, что КПРФ улучшила свои результаты на выборах, но есть и новые партии, которые выступили позитивно. По словам Пескова, этот факт показывает конкурентность прошедших выборов.

«Выборы они потому и выборы, избиратели высказывают свои предпочтения. Это лишний раз показывает конкурентность состоявшихся выборов», — добавил официальный представитель Кремля.

В воскресенье, 19 сентября, в России завершились выборы в Госдуму. Они проходили три дня — с 17 по 19 сентября. В нескольких регионах проголосовать можно было в режиме онлайн. Параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.