Экс-премьер Великобритании Гордон Браун стал послом ВОЗ

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Брайн назначен послом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам глобального финансирования сферы здравоохранения. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

«Рад, что Гордон Браун согласился стать послом ВОЗ по вопросам глобального финансирования здравоохранения», — заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он подчеркнул, что на новом посту Браун будет развивать и поддерживать работу ВОЗ по повышению осведомленности о большой потребности в устойчивом глобальном финансировании здравоохранения на международном уровне, особенно в странах G20 и G7.

«Наша первостепенная задача заключается в том, чтобы работать вместе над финансированием вакцинации [от коронавируса] во всем мире и защитой беднейших стран от ужасных последствий COVID-19 и других заболеваний», — сказал сам Браун о своей будущей работе.

Гордон Браун возглавлял правительство Великобритании с 2007 по 2010 год. В 2010 году лейбористы потерпели поражение на всеобщих парламентских выборах и впервые за 13 лет уступили власть Консервативной партии.