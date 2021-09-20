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Владислав Ховалыг победил на выборах главы Тувы

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Владислав Ховалыг/vk.com

Действующий врио главы Республики Тува Владислав Ховалыг, выдвинутый партией «Единая Россия», набрал 86,81% голосов на выборах губернатора региона по результатам обработки 100% протоколов, сообщает ТАСС.

По информации агентства, на втором месте оказалась кандидат от партии КПРФ Чойгана Седен-оол. Она набрала 4,04% голосов.

Выборы руководителя Республики Тува завершились в воскресенье 19 сентября. В этот день выборы на должности глав регионов проводились в девяти российских субъектах. Известно, что на выборах губернатора Хабаровского края победил кандидат от партии ЛДПР Михаил Дегтярев. Он набрал 56,81% голосов.

Параллельно с 17 по 19 сентября в России проходили выборы депутатов в Госдуму.

Все новости на тему:
Выборы в Госдуму
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