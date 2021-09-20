Дегтярев победил на выборах губернатора Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, выдвигающийся от партии ЛДПР, лидирует на выборах главы региона с 56,81% голосов после обработки 100% протоколов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на зампредседателя избиркома края Наталью Щербину.

«Обработано 100% протоколов, результат Михаила Владимировича (Дегтярева) — 56,81% — остался без изменений. И явка составила — 43,82%. За врио губернатора отдали свои голоса 235 607 жителей региона», — рассказала она.

Щербина отметила, что у других кандидатов результаты также остались прежними. В частности, у телеведущей Марины Ким от партии «Справедливая Россия – За правду» — 25,39% голосов, у пенсионера Владимира Парфенова от «Партии пенсионеров» — 10,02%, а у предпринимателя Бабека Мамедова от партии «Родина» — 3,53%.

Выборы губернатора Хабаровского края завершились в воскресенье 19 сентября. В этот же день официально закончились выборы депутатов в Государственную думу РФ. Они проходили три дня — с 17 по 19 сентября. В нескольких регионах проголосовать можно было в режиме онлайн.