В Китае заявили, что улучшение их отношений с США при Байдене маловероятно

Старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Цянь Фэн заявил, что улучшение отношений Китая и США при администрации американского президента Джо Байдена маловероятно, в будущем это зависит от того, сможет ли Вашингтон приспособиться к развитию Пекина и принять его законные интересы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фэн отметил, что с начала правления Байдена прошло уже восемь месяцев, а учитывая, что нынешняя администрация еще не предоставила окончательного вывода по оценке своей политики в отношении Китая, «рамки этой политики в основном уже относительно ясны».

«Администрация Байдена, которую мы видим, с одной стороны, продолжает жесткую конкуренцию с Китаем, которую вела администрация предыдущего президента Дональда Трампа», — подчеркнул аналитик.

Он отметил, что Штаты продолжают нападки на Китай в области прав человека, а нынешняя американская элита все больше считает конкуренцию в области высоких технологий центром «стратегической игры» Китая и США.

Фэн считает, что перспективы американо-китайских отношений при текущей администрации Штатов маловероятны.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что конфликты между США и Китаем опасны для мира, и призвал избегать новой холодной войны.