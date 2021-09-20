Яровая лидирует на выборах в Госдуму на Камчатке

Вице-спикер Государственной думы РФ Ирина Яровая является лидером на выборах депутатов нижней палаты российского парламента по одномандатному округу на Камчатке. Об этом свидетельствуют результаты обработки 94% бюллетеней, сообщила ТАСС председатель краевого избиркома Инга Иринина.

На данный момент Яровая набрала 40,63% голосов. Следующий за ней Роман Литвинов от КПРФ с 19,11% голосов, на третьем месте Валерий Калашников (11,57%), далее — Екатерина Зайцева (10,65%) и Дмитрий Бобровских (9,29%).

На Камчатке за мандаты боролись шесть одномандатников, выдвинутых партиями «Единая Россия», «Новые люди», ЛДПР, КПРФ, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», и Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Ранее президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов заявил, что результаты «Единой России», полученные на выборах по партийным спискам и по одномандатным округам, позволяют с уверенностью сказать, что партия сохранит конституционное большинство в Госдуме.