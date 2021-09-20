Политолог рассказал, что «Единая Россия» сохранит конституционное большинство

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов заявил, что результаты «Единой России», полученные на выборах по партийным спискам и по одномандатным округам, позволяют с уверенностью сказать, что партия сохранит конституционное большинство в Госдуме. Об этом сообщает РИА «Новости».

«ЕР» получит конституционное большинство в Госдуме, в этом нет сомнений. Они бы получили его и с результатом более чем 40% голосов по партийным спискам, но они выставили еще и одномандатников в многих округах, и они побеждают», — сказал Абзалов.

Он добавил, что у представителей «ЕР» будет не менее 315 мандатов в Госдуме.

Политолог подчеркнул, что КПРФ получит в Государственной думе больше мандатов, чем в текущем созыве, а ЛДПР – меньше.

Ранее в Общественном штабе по наблюдению за выборами подвели промежуточные итоги дистанционного электронного голосования. Отмечается, что голоса электронных избирателей, воспользовавшихся функцией отложенного решения, будут перепроверены.

Сотрудники ЦИК дополнительно пересчитают голоса, чтобы удостовериться в корректности результатов голосования.