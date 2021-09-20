Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Ювентус» повторил антирекорд 60-летней давности 01:40
Авиакомпаниям рекомендовали избегать полетов над Канарами 01:40
В Индии родившуюся с «хоботом» девочку признали воплощением... 01:24
Экс-форвард сборной Франции Анри: меня не удивила реакция Месси на свою замену 01:16
В Узбекистане начался период предвыборной агитации на президентских выборах 01:11
Тренер «ПСЖ» Почеттино объяснил, почему заменил Месси в матче... 00:55
Общественный штаб рассказал о том, как проверяют голоса с «отложенным... 00:52
В ЦИК заявили, что подсчет электронных голосов в Москве займет дольше времени 00:52
Дружелюбный дельфин умер из-за своего характера 00:38
Роналду за три матча в новом клубе забил четыре мяча, Месси — ноль 00:37

Политолог рассказал, что «Единая Россия» сохранит конституционное большинство

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов заявил, что результаты «Единой России», полученные на выборах по партийным спискам и по одномандатным округам, позволяют с уверенностью сказать, что партия сохранит конституционное большинство в Госдуме. Об этом сообщает РИА «Новости».

«ЕР» получит конституционное большинство в Госдуме, в этом нет сомнений. Они бы получили его и с результатом более чем 40% голосов по партийным спискам, но они выставили еще и одномандатников в многих округах, и они побеждают», — сказал Абзалов.

Он добавил, что у представителей «ЕР» будет не менее 315 мандатов в Госдуме.

Политолог подчеркнул, что КПРФ получит в Государственной думе больше мандатов, чем в текущем созыве, а ЛДПР – меньше.

Ранее в Общественном штабе по наблюдению за выборами подвели промежуточные итоги дистанционного электронного голосования. Отмечается, что голоса электронных избирателей, воспользовавшихся функцией отложенного решения, будут перепроверены.

Сотрудники ЦИК дополнительно пересчитают голоса, чтобы удостовериться в корректности результатов голосования.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
ОСАГО переписывает цены на запчасти
Страховщики пересчитают ОСАГО по новым тарифам
Как в России прошел финальный день голосования
Главные новости выборов в России. Хроника дня
У простуды нашлось полезное свойство
Профессор Чумаков: болеющий ОРВИ не может одновременно заразиться COVID-19
По итогам обработки 22% протоколов лидирует «Единая Россия» — 43,55%
Турчак: Дмитрий Медведев приболел, у него кашель
Матвиенко пригрозила санкциями странам, причастным к кибератакам в ходе выборов
В Париже заявили, что Макрон не отменял визит в Швейцарию
Новости и материалы
«Ювентус» повторил антирекорд 60-летней давности
Авиакомпаниям рекомендовали избегать полетов над Канарами
В Индии родившуюся с «хоботом» девочку признали воплощением божества
Экс-форвард сборной Франции Анри: меня не удивила реакция Месси на свою замену
В Узбекистане начался период предвыборной агитации на президентских выборах
Тренер «ПСЖ» Почеттино объяснил, почему заменил Месси в матче с «Лионом»
Общественный штаб рассказал о том, как проверяют голоса с «отложенным решением»
В ЦИК заявили, что подсчет электронных голосов в Москве займет дольше времени
Дружелюбный дельфин умер из-за своего характера
Роналду за три матча в новом клубе забил четыре мяча, Месси — ноль
Ученые назвали напиток, снижающий риск сердечных заболеваний
Дегтярев набрал 57% голосов на выборах хабаровского губернатора
Зарплата лучшего бомбардира РПЛ в 88 раз меньше, чем у Дзюбы
По итогам обработки 25, 03% протоколов лидирует «Единая Россия» — 44,25%
Главный инфекционист США рассказал, как стране не допустить 1 млн смертей от COVID-19
Появилось видео с места крушения военного самолета в Техасе
Месси отказался пожать руку тренеру «ПСЖ» после замены в матче с «Лионом»
«ПСЖ» одержал победу над «Лионом», забив на 90+3
Все новости
«Такого сильного дождя не было 73 года»
Синоптики прогнозируют сильнейший ливень в Москве 20 сентября
«Обстрел Крыма сделает выдуманную Киевом войну реальной»
Зачем Украина проводит учения морской авиации на границах с Россией
Робот-убийца «Моссада» против «отца иранской ядерной программы»
NYT нашла подтверждение наиболее фантастической версии убийства Фахризаде
Первый в истории «любительский» экипаж астронавтов вернулся на Землю
В РАН вспомнили басню Крылова после полета корабля Илона Маска
Откровения МакSим, суд по Ефремову, Украина против Моргенштерна
Главное из мира шоу-бизнеса и культуры за неделю
50 биткоинов за ребенка
Как Наташа Королева продавала свою яйцеклетку без ведома Тарзана
Самые яркие образы на церемонии открытия «Кинотавра»
«Все больше маленьких детей попадают в больницу»
Врачи нескольких стран рассказали о новой эпидемии среди детей
Как приготовить идеальный стейк
Шефы поделились секретами выбора и приготовления мяса
«У меня Motorola ассоциируется с пейджерами»
Интервью главы Motorola в России — о дефиците, личном смартфоне и Мотороле из ДНР
Оставьте хотя бы борщ: почему суповой набор может исчезнуть
Эксперты предупреждают, что «борщевой набор» устарел и нуждается в замене
У летучих мышей в Лаосе нашли три особенных коронавируса
Ученые заявили о новом доказательстве природного происхождения COVID-19
Борьба с «девчачьими пистолетами» и культура отмены по-китайски
Как власти Китая учат молодежь ценностям социализма перед XX съездом
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях