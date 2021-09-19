Встреча глав минобороны Франции и Британии отменена из-за ситуации с подлодками

Встреча министров обороны Франции Флоранс Парли и Великобритании Бена Уоллеса, которая должна была пройти на этой неделе, отменена из-за ситуации вокруг отказа Австралии от французских подлодок. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, сопредседатель Совета лорд Питер Рикеттс заявил, что мероприятие перенесено на более поздний срок.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж отзывает послов страны в США и Австралии для консультаций после срыва сделки по подлодкам. Министр подчеркнул, что это исключительное решение, которое связано с заявлениями, сделанными 15 сентября Австралией и США.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил, что страна выходит из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. По его словам, страна больше не будет продолжать программу обычных субмарин класса Attack. В результате это привело к срыву многомиллиардного контракта на 12 французских дизель-электрических подводных лодок для австралийских ВМС.