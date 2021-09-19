Матвейчев объяснил причины успеха «Единой России» на выборах-2021

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев объяснил успех «Единой России» на парламентских выборах.

Согласно экзит-полу ИНСОМАР, «Единая Россия» лидирует с 45,2% голосов избирателей.

«Тут сыграли три фактора на мой взгляд, — рассуждает Матвейчев — Первый — это то, что россияне сплотились вокруг правящей партии на фоне давления извне, хорошо известного».

«Разумеется, удачно была выбрана первая пятерка, продолжает эксперт. «Это люди всем известные. Шойгу, Лавров — уже давно олицетворяют безопасность и защищенность страны и независимую внешнюю политику», — отметил Матвейчев. «И, конечно, Проценко и Кузнецова с хорошей стороны проявили себя в последние годы», - пояснил он.

«Ну, и, наконец, роль, которую сыграла «Единая Россия» в борьбе с коронавирусом. «Я имею в виду добровольцев, которые пришли на помощь незащищенным слоям населения, — отметил эксперт. — В то время как, например, отдельные представители КПРФ, вообще чуть ли не отрицали существование COVID-19 в принципе».

Согласно данным опроса ИНСОМАР, имеющимся в распоряжении ТАСС, «Единая Россия» набирает 45,2%, КПРФ - 21%, ЛДПР - 8,7%, «Справедливая Россия» - 7,9%.

Респондентам задавался вопрос: «За какую партию на выборах в Государственную думу вы проголосовали?». Опрос на планшетах с использованием электронных анкет, данные обрабатывались в режиме реального времени. Для опроса отобраны 1 тыс. 455 избирательных участков в 825 населенных пунктах в соответствии с административно-территориальным делением регионов и распределением численности зарегистрированных избирателей для обеспечения репрезентативности данных.

Опрос проводился после выхода проголосовавших избирателей с участков с 8:00 до 20:00 местного времени в течение всех трех дней. Шаг опроса составил от 1 до 3 человек, в зависимости от численности избирателей на участке. Всего с 17 по 19 сентября в опросе приняли участие 438 тыс. 218 человек.