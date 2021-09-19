Партия «Новые люди» набирает 12,48% на выборах в заксобрание Камчатки

Партия «Новые люди» набрала 12,48% голосов на выборах в Законодательное собрание Камчатского края по итогам обработки 6,02% протоколов, следует из данных ЦИК.

Предварительно в регионе лидирует партия «Единая Россия» с 31,1% голосов, у КПРФ сейчас — 24,84% поддержки избирателей, ЛДПР набрала 11,07% голосов. Партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» набирает 9,42% голосов, Партия пенсионеров — 4,73%. «Коммунисты России» пока получили 2,66%.

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев проголосовал на выборах в Госдуму в Москве 18 сентября.

В России с 17 по 19 сентября проходят выборы в Госдуму, проголосовать на них можно на избирательном участке или в режиме онлайн. В ряде регионов, в том числе на Камчатке, голосование уже завершено.

Нижняя палата избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партспискам, 225 — по одномандатным округам в один тур. Параллельно с думскими выборами проходят прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.