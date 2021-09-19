Врио главы Тувы лидирует на выборах губернатора

Врио главы республики Тува Владислав Ховалыг лидирует на выборах руководителя региона с 97,82% голосов, следует из данных на табло ЦИК.

В настоящее время обработано 3,21% протоколов участковой избирательной комиссии. За Ховалыга отданы 2 239 голосов. На втором месте — кандидат от КПРФ Чойгана Седен-оол, он набирает 0,7% голосов.

В России с 17 по 19 сентября проходят выборы в Государственную думу, проголосовать на них можно на избирательном участке или онлайн. Нижняя палата избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партспискам, 225 — по одномандатным округам в один тур.

Параллельно с думскими выборами проходят прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.

Ранее стало известно, что врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев лидирует на выборах губернатора края с 61,6% голосов.