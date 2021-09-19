Экзитпол: Дегтярев лидирует на выборах губернатора Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев лидирует на выборах губернатора Хабаровского края с 61,6% голосов, следует из результатов экзитпола Фонда общественного мнения (ФОМ).

По данным опроса, на втором месте — телеведущая Марина Ким с 24,4%, на третьем — председатель правления регионального отделения Партии пенсионеров Владимир Парфенов с 8,2%. Бизнесмен Бабек Мамедов получил 3,2%.

Уточняется, что выборка включает 200 избирательных участков в 57 населенных пунктах. Всего с 17 по 19 сентября в опросе приняли участие 22 934 человека.

В Хабаровском крае 17 — 19 сентября прошли выборы губернатора и депутатов Госдумы. Помимо этого, в крае проходят выборы депутата Законодательной думы Хабаровского края по Транспортному избирательному округу и выборы в органы местного самоуправления.

Дегтярев назвал рекордной явку на выборах в регионе — 42%.