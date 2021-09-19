Главой Северной Осетии избрали Сергея Меняйло

Парламент Северной Осетии избрал главой региона Сергея Меняйло, который временно исполнял обязанности руководителя республики. Об этом сообщает ТАСС.

«Меняйло: за — 57, против — 0, воздержались — 0», — сказал председатель счетной комиссии регионального парламента Юрий Габараев.

В единый день голосования 19 сентября состоялись плановые непрямые выборы главы Республики Северная Осетия — Алания. Депутаты выбрали путем тайного голосования главу региона из кандидатур, предложенных президентом России.

Прошлый глава республики Вячеслав Битаров ушел в отставку 9 апреля. Врио главы региона стал Меняйло, который ранее занимал должность полпреда в Сибирском федеральном округе. Также Меняйло с 2014 по 2016 год был губернатором Севастополя.

Ранее сообщалось, что парламент Карачаево-Черкесской республики избрал на должность главы региона Рашида Темрезова.