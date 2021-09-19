Явка на выборах в Госдуму превысила 35%

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что на 10.00 мск 19 сентября явка на выборах в Государственную думу по всей России составляет 35,69%, передает ТАСС.

Максимальная явка наблюдается в республиках Тува (67,27%), Кабардино-Балкария (69,18%) и Чечня (76,15%).

Минимальная явка — в Санкт-Петербурге (20,69%), Ярославской (21,7%) и Владимирской (21,97%) областях. При этом Памфилова отметила, что в данных по Ярославской области еще не учтена явка на дистанционном электронном голосовании.

В России с 17 по 19 сентября проходят выборы в Государственную думу, проголосовать на них можно на избирательном участке или онлайн. Параллельно с думскими выборами проходят прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.

Ранее председатель мониторинговой рабочей группы по выборам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точенов заявил, что серьезных нарушений на выборах в Госдуму зафиксировано не было.