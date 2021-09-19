ИГ* взяло на себя ответственность за диверсию на газопроводе в Сирии

Террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России) взяла на себя ответственность за диверсию на газопроводе Дейр-Али в Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителей радикальной организации.

Ранее глава министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим заявил, что взрыв на газопроводе между районами Адра и Думейр произошел в результате теракта.

Диверсия на газопроводе привела к отключению электричества по всей стране. Электростанция Дейр-Али обеспечивает более 50% потребности Сирии в электроэнергии.

Позже министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии объявило о возобновлении работы на газопроводе, передает SANA.

Ранее сообщалось, что у аэропорта Кабула произошла серия взрывов. Ответственность за это взяла на себя местная группировка «Исламского государства» — «Вилаят Хорасан». В результате более 200 человек погибли, среди них – 13 американских морпехов.