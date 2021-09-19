Австралия была не довольна контрактом с Францией до вступления в AUKUS

Австралийский министр обороны Питер Даттон заявил, что выражал озабоченность властям Франции насчет контракта на поставку подводных лодок до подписания аналогичного контракта с США и Великобританией на фоне создания военного альянса AUKUS. Заявление прозвучало в эфире телеканала Sky News.

«Предположения о том, что правительство Австралии не высказывало эти опасения, просто бросают вызов, откровенно говоря, тому, что находится в открытом доступе, и, конечно, не отражает того, о чем оно публично говорило в течение длительного периода времени», — сказал Даттон.

По его словам, Канберра неоднократно озвучивала в диалоге с Парижем опасения, касающиеся оборонного заказа, подписанного в 2016 году. Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон отметил, что австралийские власти принимали решение о прекращении сотрудничества с Францией, руководствуясь национальными интересами. Министр финансов страны Саймон Бирмингем заявил, что Австралия проинформировала французские власти о новой сделке, признав, что переговоры с США и Велкобританией были секретными.

Стоимость нового контракта Даттон и Бирминтев не раскрыли, сказав лишь, что это будет «недешевый проект».

Ранее британская газета The Sunday Times написала, что детали AUKUS согласовали на саммите G7 за спиной у президента Франции Эммануэля Макрона.

министр финансов Саймон Бирмингем заявил, что Австралия заранее проинформировала Францию о сделке, но в воскресенье признал, что переговоры с США и Британией были секретными, учитывая «огромную деликатность».

Австралия в течение нескольких лет выражала озабоченность Франции по поводу заказа от 2016 года, который, по расчетам, будет стоить намного дороже сегодня.