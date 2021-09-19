19 сентября 2021, 01:25 Пушков предрек рост «трещин» в НАТО из-за действий США Антон Демидов Прослушать новость Остановить прослушивание

close 100% Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Российский сенатор Алексей Пушков спрогнозировал рост «трещин» в НАТО из-за заключения США, Великобританией и Австралией соглашения о новом партнерстве. Об этом он написал в своем

Так сенатор прокомментировал слова главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана о последствиях договора AUKUS для Североатлантического альянса. По его мнению, пока что это только риторика, а также сигнал для Соединенных Штатов из Парижа о крайнем недовольстве Франции.

«Но, если США продолжат линию на создание чисто англо-саксонского альянса, это действительно может привести к растущим трещинам внутри НАТО», — написал Пушков.

Он считает, что парадокс состоит в том, что, пытаясь усилить геополитическое давление на Китай, Вашингтон наносят удар по союзникам в Европе.

«И подтверждают уверенность европейцев, что для США Европа перестает быть приоритетом. Начался процесс при Обаме, продолжается при Байдене», — указал сенатор.

По его словам, ранее в Европе удивлялись политике бывшего президента США Дональда Трампа, надеясь при этом, что при его преемнике Джо Байдене трансатлантические отношения вернутся в «старые добрые времена». Он уверен, что этого не произойдет, поскольку США «другие, у них другие задачи и приоритеты в изменившемся мире».

Франция отозвала своих послов из США и Австралии. Поводом послужило создание союза AUKUS (Великобритания — США — Австралия), из-за которого Париж потерял контракт с Канберрой на поставку 12 подлодок. В Госдепе США в свою очередь заявили, что понимают позицию Франции в ситуации с альянсом AUKUS и отказом Австралии от приобретения неатомных подлодок Barracuda от французского консорциума Thales/DCNS.

Ранее Ле Дриан заявил, что кризис, который возник в отношениях между Парижем и Вашингтоном из-за сделки по подлодкам, даст о себе знать во время обсуждения будущей стратегии НАТО.