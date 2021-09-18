Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Емельяненко единогласным решением судей победил блогера Тарасова 23:48
В РПЦ назвали отказ в прокате фильму «Искушение» защитой от... 23:47
«Аякс» забил девять голов в матче чемпионата Нидерландов 23:40
Врач рассказала, как «мерзлякам» легче перенести холод 23:38
Франция не станет отзывать посла из Великобритании 23:28
Казанский рассказал, почему решил уйти с «Матч ТВ» 23:27
Путин поздравил оперную певицу Анну Нетребко с юбилеем 23:13
Кай Метов рассказал о своем состоянии после ДТП в Белоруссии 23:13
Никита Джигурда дебютировал в MMA в 60 лет 22:54
Порошенко раскритиковал идею о переименовании Украины 22:48

МИД Франции заявил, что кризис в отношениях с США отразится на обсуждении концепции НАТО

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
AP

Кризис, который возник в отношениях между Парижем и Вашингтоном из-за сделки по подлодкам, даст о себе знать во время обсуждения будущей стратегии НАТО. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, пишет Le Monde.

«По инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона НАТО начала обсуждение концепции альянса. Работа над новой стратегической концепцией будет проведена во время будущего саммита НАТО в Мадриде. <...> Очевидно, что то, что произошло, повлияет на определение этой стратегии», — сказал Ле Дриан.

16 сентября французское издание La Tribune сообщило, что австралийские власти приняли решение разорвать «контракт века» с Францией на строительство 12 ударных подводных лодок. Австралия заключила с Naval Group договор на строительство 12 подлодок стоимостью 90 млрд австралийских долларов ($66 млрд). Это соглашение стало бы крупнейшим оборонным контрактом в истории страны.

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан в свою очередь назвал разрыв сделки между Парижем и Канберрой «ударом в спину» и сказал, что «союзники так не поступают».

Ранее госсекретарь при французском МИДе Клеман Бон заявил, что разрыв контракта по подводным лодкам со стороны Австралии является подрывом доверия не только Франции, но и всей Европы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Явка на выборах в Госдуму составила 31,51% во второй день голосования
Борьба с «девчачьими пистолетами» и культура отмены по-китайски
Как власти Китая учат молодежь ценностям социализма перед XX съездом
«Наши десантники прыгали с парашютом в Арктике. США на это не способны»
Зачем Россия усиливает военное присутствие в арктической зоне
Кай Метов рассказал о своем состоянии после ДТП в Белоруссии
Лингвист объяснил, почему нельзя выучить иностранные языки по Евангелию
Порошенко раскритиковал идею о переименовании Украины
Никита Джигурда дебютировал в MMA в 60 лет
Новости и материалы
Емельяненко единогласным решением судей победил блогера Тарасова
В РПЦ назвали отказ в прокате фильму «Искушение» защитой от «порнографии»
«Аякс» забил девять голов в матче чемпионата Нидерландов
Врач рассказала, как «мерзлякам» легче перенести холод
Франция не станет отзывать посла из Великобритании
Казанский рассказал, почему решил уйти с «Матч ТВ»
Путин поздравил оперную певицу Анну Нетребко с юбилеем
Кая Метова госпитализировали в Белоруссии
Скаут чемпионата Италии поделился мнением о будущем Кокорина
Дети по всему миру начали массово заражаться малоизвестным вирусом
Открыта новая функция дофамина в мозге
Холанд отказался отдать свою футболку ребенку
Ловчев: команду Карпина ждет такое же разочарование, какое было на Евро
Порошенко вывел микрофон из строя во время выступления на митинге
Глава МИД Франции заявил о кризисе в отношениях с США после срыва планов по подлодкам
Автор победной шайбы Олимпиады-2018 подписал пробный контракт с клубом НХЛ
Священника, обманувшего знакомого на 275 тыс рублей, задержали в Крыму
Самый высокий хоккеист в мире подписал контракт с клубом НХЛ
Все новости
«В фильме присутствует сцена провокационного содержания»
В Минкульте объяснили запрет на прокат «Искушения» Пола Верховена
Торговцы, промышленники и саудиты. Названы богатейшие семьи Земли
Bloomberg составил рейтинг 25 самых состоятельных династий мира
«Триумфальные возгласы России преждевременны»
Евродепутат рассказал, как превратить «Северный поток — 2» в «руины»
Бузова — одна из причин: почему Казанский ушел с «Матч ТВ»
Губерниев пожелал Казанскому хороших эфиров на «Первом» после ухода с «Матч ТВ»
ОЗУ, УФР, Русь-Украина, Укрусь: как политики предлагают переименовать Украину
Советник офиса Зеленского придумал очередное название для Украины
Терраса на крыше и окно в ванной. Россияне ищут необычное жилье
Застройщики рассказали о новых запросах покупателей недвижимости
Самые яркие образы на церемонии открытия «Кинотавра»
«Циничный геноцид»: в России осудили бойню на Фарерах
Россиян призвали отказаться от датских товаров из-за убийства 1500 дельфинов
С Путиным и енотом: как россияне голосовали в первый день выборов
В ЦИК поступило 137 обращений по возможному принуждению к голосованию
В России растет число заболевших COVID-19. С чем это связано
В России впервые с августа выявили более 20 тысяч случаев коронавируса
Дело о налогах: о чем Тиньков договорился с США
Минюст США и Олег Тиньков пришли к соглашению
Автосервис, стекловата и похоронное бюро: чем надушиться, чтобы удивить на свидании
Зачем именитые парфюмерные бренды создают странные ароматы
Пулевые ранения и взрыв: почему гибель генсека ООН Дага Хаммаршёльда остается тайной
60 лет назад в авиакатастрофе в Африке погиб генсек ООН Даг Хаммаршёльд
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях