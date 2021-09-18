МИД Франции заявил, что кризис в отношениях с США отразится на обсуждении концепции НАТО

Кризис, который возник в отношениях между Парижем и Вашингтоном из-за сделки по подлодкам, даст о себе знать во время обсуждения будущей стратегии НАТО. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, пишет Le Monde.

«По инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона НАТО начала обсуждение концепции альянса. Работа над новой стратегической концепцией будет проведена во время будущего саммита НАТО в Мадриде. <...> Очевидно, что то, что произошло, повлияет на определение этой стратегии», — сказал Ле Дриан.

16 сентября французское издание La Tribune сообщило, что австралийские власти приняли решение разорвать «контракт века» с Францией на строительство 12 ударных подводных лодок. Австралия заключила с Naval Group договор на строительство 12 подлодок стоимостью 90 млрд австралийских долларов ($66 млрд). Это соглашение стало бы крупнейшим оборонным контрактом в истории страны.

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан в свою очередь назвал разрыв сделки между Парижем и Канберрой «ударом в спину» и сказал, что «союзники так не поступают».

Ранее госсекретарь при французском МИДе Клеман Бон заявил, что разрыв контракта по подводным лодкам со стороны Австралии является подрывом доверия не только Франции, но и всей Европы.