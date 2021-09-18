Порошенко раскритиковал идею о переименовании Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что власти страны пытаются отвлечь внимание людей от реальных проблем заявлениями о переименовании страны. Его слова приводятся на сайте партии политика «Европейская солидарность».

«Они дурачатся для вас, продвигая абсолютно маразматичные идеи, которыми пытаются отвлечь ваше внимание. Например — а давайте переименуем Украину и давайте это сейчас будем обсуждать. А давайте на латиницу перейдем, ничего важнее у нас нет. А давайте еще большой герб нарисуем. Но не думайте, что они не понимают, что они делают. Потому что они это делают, чтобы прикрыть собственные схемы, отвлечь наше с вами внимание», — сказал он.

Ранее спикер киевской делегации в трехсторонней контактной группе и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в очередной раз предложил переименовать страну.

По его мнению, на Украине много географически обособленных районов, которые обладают своей микрокультурой, маленькими субэтносами, обычаями и историей. По этой причине, как считает Арестович, название «Соединенные Земли Украины» было бы «в самый раз».