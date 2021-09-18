Захарова отвергла возможность отмены закона об иноагентах из-за давления Запада

Закон об иностранных агентах в России не будет отменен, так как он позволяет противостоять давлению на российских журналистов и попыткам влияния на российскую политику извне. Об этом в публикации «Лучшее враг нехорошего» на блог-платформе Telegraph заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Заметка дипломата появилась на фоне вышедшей 8 сентября инфографики Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США, которая посвящена сравнительному анализу американского и российского законодательства об иностранных агентах.

«Отмены закона об иноагентах никакой не будет. Ибо если его отменят, у западных партнеров будет полное ощущение безнаказанности как в давлении на российские СМИ за рубежом, так и в участии в политической жизни через своих агентов влияния на территории нашей страны», — отметила она.

Комментируя сравнение США законодательства двух стран, Захарова отметила, что «очередные попытки госдеповских структур подтасовать реальность выглядят крайне некомпетентно».

26 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон об иностранных агентах может быть скорректирован, если правоприменительная практика покажет такую необходимость.