На Украине рассказали, что уничтожает химическую промышленность в стране

Эксперт по энергетическим рынкам, бывший пресс-секретарь компании «Нафтогаз» Валентин Землянский рассказал, что негативно влияет на химическую промышленность в стране. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу CapitalTV.

Он отметил, что высокие цены на газ сильно влияют на эту отрасль, из-за чего она становится менее конкурентоспособной по сравнению с Белоруссией и Молдавией.

Землянский добавил, что в следующем году Белоруссия будет получать российский газ по цене 128 долларов, что также скажется на состоянии украинской химической промышленности.

Ранее на Украине рассказали, что будет с транзитом газа зимой из-за «Северного потока – 2». Сейчас украинские власти договариваются с европейскими и американскими партнерами о том, что можно сделать, чтобы не допустить кризисных ситуаций, заявила советник министра энергетики страны Лана Зеркаль.

По оценке Зеркаль, сам процесс сертификации газопровода будет длиться до четырех месяцев, затем решение немецкого регулятора должна будет утвердить Еврокомиссия, на что уйдет еще два-четыре месяца.