Талибы* заявили, что создание постоянного правительства Афганистана может занять время

Официальный представитель катарского политического офиса движения «Талибан» (организация запрещена в России) Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что процесс формирования постоянного правительства в Афганистане может занять длительное время вплоть до нескольких месяцев. Об этом сообщает NHK.

Шахин отметил, что текущие временные министры могут поменяться, а на формирование окончательного состава кабинета уйдут месяцы. Именно неопределенность сроков создания постоянного состава правительства побудила талибов отказаться от планов на проведение церемонии инаугурации.

Шахин также добавил, что талибы готовы «вступить в новую фазу и выстраивать двусторонние отношения с США». Однако, по его словам, Вашингтон должен разморозить афганские активы, поскольку Афганистан переживает серьезный гуманитарный кризис.

Ранее Шахин заявил, что новый министр иностранных дел Афганистана должен посещать Россию, Китай и Иран для налаживания дипломатических отношений.

По словам официального представителя талибов визиты в эти страны необходимы, как и поддержка с ними политических отношений. Но решение об этом будет приниматься «в ходе двустороннего общения» с Россией, Китаем и Ираном.