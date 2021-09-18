Белый дом прокомментировал решение Франции отозвать посла из США

Соединенные Штаты сожалеют о решении Франции отозвать своего посла из Вашингтона, заявили в Белом доме.

«В настоящее время мы находимся в тесном контакте с нашими французскими партнерами в связи с их решением отозвать посла для консультаций. Мы понимаем их позицию и в ближайшие дни продолжим участвовать в урегулировании наших разногласий, как мы это делали в другие моменты на протяжении истории нашего союза», -— заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

Она заявила, что Франция остается для США «старейшим союзником» и важным партнером.

Великобритания, Соединенные Штаты и Австралия создали военный союз AUKUS. В Пентагоне сообщили, что американское военное присутствие в Австралии будет расширено.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж отзывает послов страны в США и Австралии для консультаций после срыва сделки по подлодкам и создания альянса AUKUS.