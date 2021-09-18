Украина может получить очередной транш кредита от МВФ

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начинает в субботу работу на Украине. По итогам Киев рассчитывает на положительное решение о предоставлении очередного транша кредита в размере 750 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Восемнадцатого числа (сентября) на Украину прибудет миссия МВФ. Скорее всего, она будет онлайн, потому что растет количество заболевших коронавирусом… Эта миссия фактически будет завершающей при подготовке выдачи следующего транша», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что Украина уже выполнила все условия меморандума о сотрудничестве с фондом, необходимые для получения кредита.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский обнародовал «план трансформации Украины». Более 80 проектов в разнообразных отраслях требуют $277 млрд для реализации. Они касаются развития человеческого капитала, «озеленения» экономики Украины и защиты энергобезопасности государства.

Финансировать этот проект Зеленский предлагает не только из госбюджета, но также привлекая программы международной помощи, кредиты и инвестиции.