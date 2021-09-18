Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Диверсия на газопроводе оставила Дамаск без света 02:16
ЦИК не выявил «определяющих» нарушений в первый день голосования 02:02
Юрист назвал долги, которые могут перейти по наследству 01:58
Дочь Пеле рассказала о состоянии отца, которого перевели в палату интенсивной... 01:56
В Кирове женщину избили и выкинули из окна 01:49
Комментатор Казанский: было обидно, что эфир с Бузовой стал самым ярким во время Евро 01:41
В Роскосмосе заявили, что смогут создать очки-эмулятор полноценного зрения... 01:36
Поклонники встретили A$AP Rocky и Рианну в забегаловке в три часа ночи 01:34
Легкоатлетка Ласицкене расплакалась на шоу «Вечерний Ургант» 01:18
Завод «Renault Россия» задерживает отгрузку автомобилей 01:10

Украина может получить очередной транш кредита от МВФ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начинает в субботу работу на Украине. По итогам Киев рассчитывает на положительное решение о предоставлении очередного транша кредита в размере 750 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Восемнадцатого числа (сентября) на Украину прибудет миссия МВФ. Скорее всего, она будет онлайн, потому что растет количество заболевших коронавирусом… Эта миссия фактически будет завершающей при подготовке выдачи следующего транша», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что Украина уже выполнила все условия меморандума о сотрудничестве с фондом, необходимые для получения кредита.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский обнародовал «план трансформации Украины». Более 80 проектов в разнообразных отраслях требуют $277 млрд для реализации. Они касаются развития человеческого капитала, «озеленения» экономики Украины и защиты энергобезопасности государства.

Финансировать этот проект Зеленский предлагает не только из госбюджета, но также привлекая программы международной помощи, кредиты и инвестиции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Renault Россия» остался без тормозов. Машин не будет до двух месяцев
В России на два месяца задержат поставки новых Renault Duster и Kaptur
«Парижу нужно выйти из НАТО»
Французский депутат призвал закрыть центр НАТО в Тулузе
«Назвали русской — это оскорбление»: советская шахматистка судится с Netflix
Шахматистка Гаприндашвили подала иск на $5 млн против создателей сериала «Ход королевы»
«Газпром» назвал поставки газа полностью соответствующими заявкам потребителей
В Томской области пропала группа Русского географического общества
В Кремле объяснили, как Путин смог проголосовать онлайн без телефона
В США признали ошибочным удар по Кабулу, в результате которого погибли дети
Новости и материалы
Диверсия на газопроводе оставила Дамаск без света
ЦИК не выявил «определяющих» нарушений в первый день голосования
Юрист назвал долги, которые могут перейти по наследству
Дочь Пеле рассказала о состоянии отца, которого перевели в палату интенсивной терапии
В Кирове женщину избили и выкинули из окна
Комментатор Казанский: было обидно, что эфир с Бузовой стал самым ярким во время Евро
В Роскосмосе заявили, что смогут создать очки-эмулятор полноценного зрения за полгода
Поклонники встретили A$AP Rocky и Рианну в забегаловке в три часа ночи
Легкоатлетка Ласицкене расплакалась на шоу «Вечерний Ургант»
Завод «Renault Россия» задерживает отгрузку автомобилей
Подросток расстрелял свою семью и покончил с собой
Расистский закон могут принять в Великобритании
Россияне назвали причины, по которым отказываются от офферов
Болельщик «Селтика» два часа прятался в туалете, чтобы попасть на матч Лиги Европы
Минобороны РФ сообщило о завершении масштабных учений
Спортивный директор «ПСЖ»: Месси хотел закончить карьеру в «Барселоне»
Умерла судья по делу Навального
Восемь человек из подмосковного общежития госпитализированы с отравлением
Все новости
Карабины, патроны, гранаты: что нашли у «воронежского стрелка»
Задержанный за нападение на отдел полиции в Воронежской области имел при себе целый арсенал
Виноват распутник. Почему суд скрывает последнюю волю членов королевской семьи
Завещание принца Филиппа опубликуют через 90 лет
Священник, гипноз и слова Путина: как звезды шоу-бизнеса бросали курить
Как знаменитости боролись с никотиновой зависимостью
Кредиты под нож: как россиян будут спасать от самих себя
ЦБ анонсировал ограничения на выдачу кредитов
Застольный друг Лаврова, протеже Абэ или противник АЭС: кто станет премьером Японии
В Японии огласили имена кандидатов на пост главы правящей партии
Выпускникам-медалистам на Дальнем Востоке выдадут по миллиону
Профессор ВШЭ считает, что выплаты медалистам приведут к коррупции в школах
Посмертный проект Христо: В Париже упаковали Триумфальную арку
Хватит на 100 лет. России не грозит газовый кризис
Глава «Газпрома» считает возможным дальнейший рост стоимости газа в Европе
Фрукты, овощи и спорт: ученые выяснили, как стать счастливым
Названы факторы, влияющие на ощущение счастья
«Абсолютное чудовище»: на чем Россия перевозит десант
Зачем России нужны универсальные десантные корабли
«Нужно спасать Землю, а не думать о Марсе»
Интервью Тимоти Шаламе, Дени Вильнева, Хавьера Бардема и других звезд «Дюны»
Тайна следов: как неандертальцы охотились на слонят
В Испании найдены ясли доисторических слонов
«Поддерживаю российских дизайнеров, но меня не избирают»
Почему женщины-политики в России не носят одежду отечественных брендов
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях