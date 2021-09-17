Киев ввел санкции против сотрудников ФСБ за якобы причастность к инциденту с Навальным

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел ограничительные меры против граждан России, которых в Киеве считают причастными к инциденту с Алексеем Навальным. Об этом в ходе брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает ТАСС.

По словам Данилова, под санкции попали семь сотрудников российской Федеральной службы безопасности.

В августе на YouTube вышел документальный фильм «Навальный: отравление, которого нет» из проекта «Пациент». В нем среди прочего рассказывается о нестыковках, отсутствии внятного ответа от западных организаций по инциденту годичной давности, а также о «знакомых методах работы американских и европейских спецслужб».

В прошлом году самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. Врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.