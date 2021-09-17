Пограничники в Австрии не пустили в самолет летевшего в Москву наблюдателя

Пограничники в Австрии не пропустили в самолет генерального секретаря Европейского института омбудсменов Йозефа Зигеля, который должен был стать наблюдателем на выборах в России. Об этом в Telegram-канале рассказал глава координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

По его словам, Зигелю отказали в пропуске в аэропорту Вены из-за того, что результат его ПЦР-теста не поступил в базу пограничной службы.

«Причем [данные] не поступили дважды. Даже после пропущенного рейса и вновь — специально — сданного повторного теста», — написал Григорьев.

Глава совета назвал инцидент вопиющим проявлением «государственной цензуры под предлогом санитарных ограничений», добавив, что произошедшее является вмешательством в выборы и общественный контроль.

Сам Зигель в беседе с РИА «Новости» подтвердил, что он не попал на борт самолета из-за того, что результат его теста долго не приходил.

«Когда результата нет, то нельзя зарегистрироваться [на рейс]. Дело только в ПЦР-тесте. Я надеялся, что к моменту регистрации у меня будут результаты», — сказал агентству Зигель, отметив, что уже не полетит в Москву следующим рейсом.

Голосование на думских выборах проводится с 17 по 19 сентября. Помимо депутатов Госдумы россияне также выберут глав ряда регионов, представителей региональных парламентов и местных органов самоуправления. Всего пройдет более 4,4 тыс. избирательных кампаний во всех 85 регионах страны. По итогам голосования на выборах различного уровня будут распределяться свыше 31 тыс. мандатов.

Ранее международный наблюдатель от Парламентской ассамблеи ОДКБ, депутат Народной Скупщины Йован Палалич высоко оценил уровень организации выборов в России.