Темнокожий депутат Рады рассказал, как его называли «обезьяной»

Темнокожий депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа», олимпийский чемпион Жан Беленюк заявил, что всю жизнь сталкивался с расизмом, и вспомнил, как его называли «обезьяной».

«Всю свою жизнь я встречался с подобными проявлениями. Я тренировался с парнем, который входил в некую фанатскую организацию. Когда мы с ним тренировались, он обращался ко мне не иначе как «обезьяна», — сказал парламентарий в интервью телеканалу «Громадське».

По словам Беленюка, в августе 2021 года он столкнулся с расистскими нападками прямо в центре Киева, группа молодых людей посоветовала депутату «вернуться в Африку», назвав политика «черной обезьяной». Сам факт происшествия зафиксировала киевская полиция, начав предварительную проверку.

Однако, как отметил Беленюк в интервью, он решил забрать заявление о расизме из полиции после того, как с ним связались представители некой организации — какой именно он уточнять не стал.

«Для того, чтобы не навлечь тень на ту организацию, потому что глобально она проводит позитивную работу для украинского общества, мы пожали руки. Для меня этот конфликт пока исчерпан», — подчеркнул депутат.

Ранее Беленюк заявил, что никогда не ходил на футбол из-за расизма.