Армения готовится к протестам против «тюркизации» страны

Армении грозит «тюркизация» республики, считает вице-спикер армянского парламента, депутат от фракции «Айастан» Ишхан Сагателян. Для ее предотвращения политик предлагает оппозиции возобновить уличные акции протеста, передает «News.am».

«Мы активно обсуждаем, что делать, чтобы нейтрализовать угрозы нашей стране и предотвратить тюркизацию Армении. В этом смысле у оппозиции, в частности нашего блока, есть над чем работать. В ближайшее время вы станете свидетелями уличных акций и митингов», — отметил оппозиционный депутат.

По его словам, Армения переживает судьбоносный период и политический кризис продолжается, поэтому фракция «Айастан» проводит консультации со своими сторонниками для определения своих будущих действий.

Ранее сообщалось, что Армения обратилась в Международный суд ООН с иском против Азербайджана, который она обвиняет в расовой дискриминации, а также массовых убийствах армян.