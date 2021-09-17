Песков прокомментировал удаление приложения «Навальный» из App Store и Google Play

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о том, что повлияло на удаление приложения «Навальный» из App Store и Google Play.

«Были законные требования к приложениям вне закона на территории Российской Федерации. Эти платформы получили уведомления и приняли такое решение, по всей видимости», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что приложение «Навальный» было удалено из магазинов App Store и Google Play.

Это случилось после состоявшегося 16 сентября заседания комиссии Совфеда, куда были приглашены представители Google и Apple. По словам главы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрея Климова, эти иностранные компании в преддверии российских выборов занимались противоправной деятельностью, связанными с вмешательством во внутренние дела РФ.

Впервые Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить из магазинов компаний приложение «Навальный» в конце августа. В начале сентября регулятор пригрозил счесть вмешательством в выборы отказ компаний блокировать сервис.