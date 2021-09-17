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Меркель наградили орденом Свободы за поддержку суверенитета Украины

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Сергей Долженко/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский наградил канцлера Германии Ангелу Меркель орденом Свободы за поддержку суверенитета республики. Об этом сообщает «Українськi Новини».

«Благодаря ее личным посредническим усилиям в 2015 году удалось фактически остановить широкомасштабное военное вторжение России на территорию Украины, а также инициировать и обеспечить последовательную поддержку на уровне ЕС санкционной политики по отношению к Москве», — говорится в документе.

В наградном листе уточняется, что канцлер Германии является одним из наиболее благосклонно настроенных к Украине немецких политических деятелей.

В офисе украинского главы обратили внимание, что объем финансово-технической, а также гуманитарной помощи правительства Меркель Украине составил 1,4 млрд. евро. Речь о периоде с 2014 года.

Ранее на Украине заявили, что страна попала в «геополитическую мясорубку».

Также Меркель заявила, что процесс урегулирования конфликта в Донбассе ничтожен.

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