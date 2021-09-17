Зеленский создал рабочую группу по нейтрализации рисков от «Северного потока — 2»

Президент Украины Владимир Зеленский пописал распоряжение о создании рабочей группы, задача которой заключается в нейтрализации рисков, связанных с газопроводом «Северный поток — 2». Об этом сообщается на сайте офиса украинского лидера.

«Группа должна подготовить предложения о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства от сооружения газопроводов и разработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетической сфере», — говорится в пресс-релизе.

В офисе Зеленского отметили, что «Северный поток — 2» представляет угрозу безопасности как Украины, так и всей Восточной Европы.

В пресс-релизе частично раскрывается состав группы. Так, консультативно-совещательный орган возглавил руководитель офиса президента Андрей Ермак, среди его участников числятся глава службы безопасности Украины Иван Баканов, председатель правления акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, министр энергетики Герман Галущенко, секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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