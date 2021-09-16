В США заявили, что Украина не станет членом НАТО в ближайшие 10 лет

Бывший посол США в Киеве Джон Хербст считает, что Украина не станет членом НАТО ближайшие 10 лет. Об этом он рассказал в эфире «Апостроф ТВ».

«Я не вижу членства Украины в НАТО даже через пять лет, даже через 10 лет. Конечно, если что-то в корне изменится, то может быть. Но без таких изменений я этого не вижу», - заявил Хербст.

Он добавил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден хотел бы видеть Украину и Грузию в НАТО, но не может действовать против европейских союзников, некоторые из которых считают, что эти страны не должны состоять в альянсе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО, однако добавил, что это решение зависит не только от Соединенных Штатов.

Киев давно предпринимает реформы для вступления в НАТО.

В начале января 2021 года стало известно, что в украинской армии внедрят перечень кодов военных рангов НАТО, соответствующий приказ подписал министр обороны страны Андрей Таран. Переход призван изменить систему управления воинской карьерой советского образца на современную.