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МУС начал расследование в отношении Родриго Дутерте из-за его «войны с наркотиками»

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Lean Daval Jr/Reuters

Международный уголовный суд начал официальное расследование в отношении президента Филиппин Родриго Дутерте в связи с возможным совершением преступлений против человечности в рамках объявленной им «войны с наркотиками». Об этом сообщаетThe Guardian со ссылкой на органа правосудия.

В своем решении юристы сообщили, что внесудебные убийства и другие формы излишнего государственного насилия совершаются постоянно в республике в течение долгого времени, но особо часто преступления стали происходить после того, как Дутерте был избран президентом Филиппин в 2016 году.

Эксперты считают, что во время президентского срока Дутерте от действий силовиков в результате антинаркотических рейдов погибло между 12000 и 30000 человек. Сам президент заявлял, что выбросит настолько много тел в залив Манила Бей, что «рыба вырастет, питаясь ими».

Президент сообщил, что не собирается прислушиваться к решениям МУС, так как государство вышло из под юрисдикции этой организации с 2018 года. В Гааге, в свою очередь отметили, что решение вступило в силу в марте 2019 года, и поэтому орган правосудия полномочен расследовать все инциденты военных преступлений, совершенных на Филиппинах до этого срока.

При этом родственники жертв кампании и правозащитники заявили о том, что рады решению суда.

«Родственники хотят ответственности для человека, который публично подогревал эти преступления и обещал простить всех в них замешанных», — сообщила Кристина Конти из Национального союза народных юристов.

Ранее сообщалось, какой политик придумал способ, чтобы остаться у власти после истечения его президентского срока в 2022 году.

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