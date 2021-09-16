Захарова: посол России в Кабуле является опорной точкой контактов с талибами*

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов является «опорной точкой» контактов Москвы с талибами (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что же вы так говорите: «помимо посла в Кабуле»? Собственно говоря, это наша опорная точка сейчас во взаимодействии, в контактах, в отношениях с представителями движения талибов. Именно наше посольство и наш посол, которые ведут рабочие контакты и делают это очень активно», — отметила Захарова.

Она добавила, что кроме Жирнова российские контакты с талибами поддерживаются на уровне спецпредставителя президента Российской Федерации по Афганистану Замира Кабулова.

Захарова отметила, что Россия использует эти контакты, чтобы обеспечить безопасность представителей дипмиссии и российских граждан в Афганистане.

Ранее Жирнов заявил, что Россия строила контакты с талибами 7-8 лет и была готова к их приходу к власти. Он отметил, что, нынешняя власть в Афганистане не стала для России «чужаком». Поэтому сотрудники российской дипмиссии «не бежали из Кабула, в отличие от «западников».