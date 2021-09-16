Украина укрепляет границу с Россией на случай «вооруженной агрессии»

Госпогранслужба Украины заявила об укреплении границы с Россией, в частности в районе Сумской области. Ведомство опубликовало видеозапись, на которой с помощью спецтехники проводятся работы по созданию противотранспортных заграждений — по факту обычных траншей.

Как отметили в госпогранслужбе Украины, на границе устанавливается фортификационные элементы, которые должны помешать «противнику в случае вооруженной агрессии». Кроме того, в ведомстве утверждают, что в практику внедряется комплексная модель охраны и защиты границы, представляющая собой сочетания инженерных элементов с техническими средствами контроля.

При этом на видеозаписи, опубликованной госпогранслужбой, также показаны силовики, патрулирующие границу с земли на бронемашинах и наблюдающие за ситуацией вокруг нее с помощью дронов.

Ранее в МИД Украины заявили об уязвимости границ страны.