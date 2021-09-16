Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Захарова оценила реакцию Парижа на AUKUS 16:37
Захарова заявила, что Запад не справится с ситуацией в Афганистане... 16:36
Дело о халатности завели против сотрудников колонии в Тюмени из-за побега... 16:33
Батыршина: нам дали отписку, в которой нет объяснений, как судьи ставили оценки... 16:31
Названо время выхода дебютного романа Квентина Тарантино в России 16:30
Oppo разместила камеру в боковой панели смартфона 16:27
Элтон Джон перенес гастроли из-за операции 16:22
Новая функция появится в WhatsApp 16:20
МВД возбудило уголовное дело после отравления детей в школе Махачкалы 16:17
Батыршина объяснила реакцию Болгарии на критику судейства на Олимпиаде 16:15

Украина укрепляет границу с Россией на случай «вооруженной агрессии»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Госпогранслужба Украины заявила об укреплении границы с Россией, в частности в районе Сумской области. Ведомство опубликовало видеозапись, на которой с помощью спецтехники проводятся работы по созданию противотранспортных заграждений — по факту обычных траншей.

Как отметили в госпогранслужбе Украины, на границе устанавливается фортификационные элементы, которые должны помешать «противнику в случае вооруженной агрессии». Кроме того, в ведомстве утверждают, что в практику внедряется комплексная модель охраны и защиты границы, представляющая собой сочетания инженерных элементов с техническими средствами контроля.

При этом на видеозаписи, опубликованной госпогранслужбой, также показаны силовики, патрулирующие границу с земли на бронемашинах и наблюдающие за ситуацией вокруг нее с помощью дронов.

Ранее в МИД Украины заявили об уязвимости границ страны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Вовремя не ревакцинировались»
Песков рассказал о заболевших COVID-19 в окружении президента
«НАТО раскалывается. Англо-саксы противостоят Евросоюзу»
Франция назвала разрыв Австралией контракта по подлодкам ударом в спину
Санкции и непризнание выборов. Европарламент ужесточает политику против России
Песков заявил, что суть принятого Европарламентом доклада вызывает сожаления
Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить Олимпиаду-2022 в Пекине
Шипенко рассказал, кого Пересильд сыграет на МКС
Директор похоронного бюро в Ялте пойдет под суд за кражу траурных ленточек и езду на катафалке
Американский миллиардер рассказал, как уничтожить биткоин
Новости и материалы
Захарова оценила реакцию Парижа на AUKUS
Захарова заявила, что Запад не справится с ситуацией в Афганистане без России
Дело о халатности завели против сотрудников колонии в Тюмени из-за побега заключенного
Батыршина: нам дали отписку, в которой нет объяснений, как судьи ставили оценки на ОИ
Названо время выхода дебютного романа Квентина Тарантино в России
Oppo разместила камеру в боковой панели смартфона
Элтон Джон перенес гастроли из-за операции
Новая функция появится в WhatsApp
МВД возбудило уголовное дело после отравления детей в школе Махачкалы
Батыршина объяснила реакцию Болгарии на критику судейства на Олимпиаде
Алана Мамаева — об отказе экс-мужа от сына: у меня рухнуло все, когда услышала
В Эстонии заявили о признании незарегистрированных в ЕС вакцин от COVID-19
Роналду рассказал о причинах возвращения в «Манчестер Юнайтед»
Лавров призвал россиян за рубежом проголосовать на выборах в Госдуму
В Калининградской области нашли настольную игру римских легионеров
Новозеландские юннаты откопали новый вид гигантских пингвинов
63 атлета обвинены в нарушении антидопинговых правил из-за данных Московской лаборатории
Отстранен от полетов самолет, выполнивший аварийную посадку в Пулково
Все новости
Закупаться ли валютой перед выборами
Эксперты объяснили, почему рубль укрепляется перед важными политическими событиями
Теперь только «Спутник V». Турция ужесточила правила въезда для россиян
В Турцию прекратили свободно пускать туристов, привитых «КовиВаком» и «ЭпиВакКороной»
Что известно о нападении на отдел полиции в Воронежской области
Преступник из Лисок может быть причастен к тройному убийству
«Каждый год у нас в общежитии люди кончают жизнь самоубийством. Вот чтобы такого не было»
Студенты рассказали, как учеба в пандемию отразилась на их психике
Без осмотра
Без осмотра
«У изнасилования не должно быть срока давности»
Бывшие модели просят изменить законодательство Франции
«Нет биткоину!»: протесты против криптовалюты в Сальвадоре
Ракеты, водка, Сталин
7 необычных игр с «советской атмосферой»
Против инициаторов протестов в дни выборов возбуждено уголовное дело
СКР возбудил дело о склонении к массовым беспорядкам в период выборов
Как работает обновленный сервис по наблюдению за онлайн-голосованием
Накануне выборов разработчики обновили главный инструмент наблюдения за ходом онлайн-голосования — обзервер
«Польша не будет зависима от газа из России»: Варшава перейдет на норвежское топливо
Польша заявила о готовности отказаться от российского газа
Тест-драйв Hyundai Creta: бюджетный, но дорогой
Что нового получило второе поколение Hyundai Creta
Как пловец Карапетян спас пассажиров утонувшего троллейбуса
45 лет подвигу спортсмена-подводника на Ереванском водохранилище
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях