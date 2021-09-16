Польские силовики вынудили нелегалов лезть в Белоруссию через колючую проволоку

Польские силовики угрозами заставляют беженцев пробираться в Белоруссию через колючую проволоку, передает «БелТа». Как заявили в госпогранкомитете Белоруссии, очередной факт насильственного вытеснения мигрантов был зафиксирован 16 сентября.

«Белорусский пограннаряд <...> обнаружил в заграждении, установленном польской стороной, запутавшегося в колючей проволоке человека. Несмотря на прибытие белорусской погранслужбы и мучения беженца, польские силовики продолжали гнать мужчину на белорусскую территорию прямо через травмирующее заграждение», — отметили в ведомстве.

В госпогранкомитете Белоруссии подчеркнули, что беженец оказался гражданином Египта, белорусские пограничники оказали ему неотложную помощь и вызвали бригаду медиков. При этом, по информации ведомства, польские силовики насильно привели мужчину к границе, заставив преодолевать колючую проволоку под угрозой применения оружия.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии возбудили дело после повреждения знака с гербом на границе с Украиной.