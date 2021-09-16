Франция обвинила Байдена в копировании поведения Трампа

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в гневе от нового альянса США, Великобритании и Австралии, из-за которого сорвалась поставка французских подводных лодок Канберре. По его словам, такие спонтанные решения больше походят на политику экс-президента США Дональда Трампа, чем на стиль действующего главы государства Джо Байдена.

«Союзники так себя не ведут. Это решение одностороннее, грубое, непредсказуемое, оно походит на стиль поведения Дональда Трампа. Мы внезапно узнали, из заявления президента Байдена, что контракт, заключенный между австралийцами и Францией, прекращен и что США предложат австралийцам ядерное предложение, содержание которого нам неизвестно», — отметил министр в эфире радиостанции FranceInfo.

С точки зрения Ле Дриана, теперь Австралия обязана предоставить Франции объяснения, как она будет выходить из уже заключенного контракта с Парижем. Он также подчеркнул, что австралийская сторона предала доверие Франции.

Ранее сообщалось, что Москва изучает данные о новом альянсе США, Великобритании и Австралии.