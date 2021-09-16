Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Госдуме отреагировали на продажу подаренных олимпийцам автомобилей 15:07
В МИД заявили, что IT-гиганты злоупотребляют отсутствием регулирования их... 15:06
Прекращено уголовное дело в отношении Александра Паля 15:04
В МИД заявили демарш США по линии российского посольства из-за вмешательства... 15:00
Украинский боксер заявил, что ему предложили $500 тысяч за переход в сборную... 14:59
В Apple объяснили причину неудаления приложения «Навальный»... 14:59
Глава МИД Украины прервал брифинг из-за звонка Зеленского 14:59
Поэт Шаганов вспомнил песню, из-за которой едва не поссорился с Пугачевой 14:56
Россияне с ипотекой рассказали, откуда берут деньги на ремонт квартиры 14:54
Хоркина отреагировала на высказывание болгарской федерации в адрес... 14:52

Франция обвинила Байдена в копировании поведения Трампа

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
AP

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в гневе от нового альянса США, Великобритании и Австралии, из-за которого сорвалась поставка французских подводных лодок Канберре. По его словам, такие спонтанные решения больше походят на политику экс-президента США Дональда Трампа, чем на стиль действующего главы государства Джо Байдена.

«Союзники так себя не ведут. Это решение одностороннее, грубое, непредсказуемое, оно походит на стиль поведения Дональда Трампа. Мы внезапно узнали, из заявления президента Байдена, что контракт, заключенный между австралийцами и Францией, прекращен и что США предложат австралийцам ядерное предложение, содержание которого нам неизвестно», — отметил министр в эфире радиостанции FranceInfo.

С точки зрения Ле Дриана, теперь Австралия обязана предоставить Франции объяснения, как она будет выходить из уже заключенного контракта с Парижем. Он также подчеркнул, что австралийская сторона предала доверие Франции.

Ранее сообщалось, что Москва изучает данные о новом альянсе США, Великобритании и Австралии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Вовремя не ревакцинировались»
Песков рассказал о заболевших COVID-19 в окружении президента
«НАТО раскалывается. Англо-саксы противостоят Евросоюзу»
Франция назвала разрыв Австралией контракта по подлодкам ударом в спину
Санкции и непризнание выборов. Европарламент ужесточает политику против России
Песков заявил, что суть принятого Европарламентом доклада вызывает сожаления
В МИД заявили демарш США по линии российского посольства из-за вмешательства в выборы
Литва призвала Запад не признавать Союзное государство России и Белоруссии
В России выявлено 19 594 новых случая коронавируса
Российская армия начала получать новейшие ЗРК С-500
Новости и материалы
В Госдуме отреагировали на продажу подаренных олимпийцам автомобилей
В МИД заявили, что IT-гиганты злоупотребляют отсутствием регулирования их деятельности
Прекращено уголовное дело в отношении Александра Паля
Украинский боксер заявил, что ему предложили $500 тысяч за переход в сборную России
В Apple объяснили причину неудаления приложения «Навальный» из AppStore
Глава МИД Украины прервал брифинг из-за звонка Зеленского
Поэт Шаганов вспомнил песню, из-за которой едва не поссорился с Пугачевой
Россияне с ипотекой рассказали, откуда берут деньги на ремонт квартиры
Хоркина отреагировала на высказывание болгарской федерации в адрес Винер-Усмановой
Финляндия продлила ограничения из-за коронавируса на границе с Россией
В Британии против известного владельца 70 кошек начали расследование
У фильма «Телохранитель» с Уитни Хьюстон появится ремейк
Джонсон объяснил создание нового альянса Австралии, Великобритании и США
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи
В Google заявили, что уважают законы всех стран и не выбирают политическую сторону
Украине предложили вложиться в проект ЕС в Антарктиде
Елена Корикова уехала из России с мужем-предпринимателем
Ирландия возобновит выдачу краткосрочных виз в России
Все новости
Что известно о нападении на отдел полиции в Воронежской области
Преступник из Лисок может быть причастен к тройному убийству
«Каждый год у нас в общежитии люди кончают жизнь самоубийством. Вот чтобы такого не было»
Студенты рассказали, как учеба в пандемию отразилась на их психике
Анна Дзюба (ASTI)
Грустный дэнс
О шоу-бизнесе времен пандемии и сроках его восстановления
«Москва покорена»: польские СМИ издеваются над «Спартаком»
Как в Польше отреагировали на победу «Легии» над «Спартаком» в Лиге Европы
Ракеты, водка, Сталин
7 необычных игр с «советской атмосферой»
Против инициаторов протестов в дни выборов возбуждено уголовное дело
СКР возбудил дело о склонении к массовым беспорядкам в период выборов
«Нет биткоину!»: протесты против криптовалюты в Сальвадоре
Как работает обновленный сервис по наблюдению за онлайн-голосованием
Накануне выборов разработчики обновили главный инструмент наблюдения за ходом онлайн-голосования — обзервер
«Польша не будет зависима от газа из России»: Варшава перейдет на норвежское топливо
Польша заявила о готовности отказаться от российского газа
Тест-драйв Hyundai Creta: бюджетный, но дорогой
Что нового получило второе поколение Hyundai Creta
Как пловец Карапетян спас пассажиров утонувшего троллейбуса
45 лет подвигу спортсмена-подводника на Ереванском водохранилище
«Сложнейшая работа, исключающая популизм и пустословие»
Путин позвал россиян на выборы
С МиГ-29 на Falcon: кто полетел на ракете Маска
SpaceX отправила в космос первый экипаж астронавтов-непрофессионалов
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях