Сестра Ким Чен Ына назвала обычной деятельностью пуски ракет КНДР

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила, что пуски ракет являются обычной деятельностью КНДР. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство.

«Мы не нацелены ни на кого и выбираем определенное время, чтобы «спровоцировать», как сейчас предполагает Южная Корея, это скорее обычный способ выполнить ключевые задачи в первый год пятилетнего плана развития оборонной науки и системы вооружений», — сказала она.

Также Ким Е Чжон раскритиковала реакцию южнокорейского президента на пуски двух баллистических ракет из уезда Яндок в провинции Пхенан-Намдо.

«Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, наблюдавший за испытанием ракеты, в речи сделал неуместную оговорку, что их «ракетный потенциал достаточен для сдерживания «провокаций» КНДР». Если эта оговорка – правда, то как «президент» так называемого государства он несравненно глуп», — заявила сестра северокорейского лидера.

Северная Корея 13 сентября произвела испытания новой крылатой ракеты большой дальности.

Эксперты отмечают, что новое оружие будет способно нести ядерные заряды и поражать объекты в Южной Корее, Японии и Китае.