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Аксенов назвал лидера «Меджлиса» агентом иностранных спецслужб

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РИА «Новости»

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал агентом иностранных спецслужб первого заместителя руководителя запрещенной организации «Меджлис крымскотатарского народа (организация запрещена в России)» Наримана Джелялова, обвиняемого в диверсии на газопроводе под Симферополем. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он выразил уверенность в том, что в ходе судебного заседания правда будет установлена.

По словам главы региона, задачи злоумышленники получали от главного управления разведки Украины, а туда, в свою очередь, поступали приказы из Вашингтона.

23 августа в МВД по Крыму сообщили, что правоохранители возбудили уголовное дело после того, как стало известно, что неизвестные умышленно нанесли повреждение газопроводу в селе Перевальное под Симферополем. Причастные в совершении преступления были объявлены в розыск. Спустя две недели стало известно, что по этому факту возбуждено уголовное дело. Впоследствии заместителю председателя организации «Меджлис крымско-татарского народа» Нариману Джелялову, причастному к произошедшему и задержанному 4 сентября, предъявили обвинение в диверсии.

Ранее ФСБ заявила о связи диверсии на газопроводе в Крыму со спецслужбами Украины.

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