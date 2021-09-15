В США призвали наладить отношения с Россией

Обозреватель журнала The American Conservative Тед Карпентер призвал США как можно скорее наладить отношения с Россией, пока она еще больше не сблизилась с Китаем. В своей статье он отметил, что в настоящее время Соединенные Штаты ведут «холодную войну» на два фронта, что не позволяет стране реализовать имеющиеся стратегические ресурсы.

По словам журналиста, агрессивная политика Вашингтона, демонстрируемая в торговых спорах с КНР и многочисленных дипломатических скандалах с РФ, дает возможность соперникам наращивать экономические и военные связи.

Карпентер подчеркнул, что если между странами однажды вспыхнет война, то союз Пекина и Москвы окажется значительно сильнее. Автор публикации призывает американские власти решить, на какой стране США следует акцентировать свое внимание. Он считает, что следует отдать предпочтение Китайской Народной республике, чья экономика имеет широкий размах. Таким образом, с российской стороной стоит вести более миролюбивый диалог.

Также Карпентер предложил уменьшить присутствие американского военного контингента в других регионах мира.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в статье для «Газеты.Ru» призвал США забыть о разногласиях с Россией ради «уничтожения зла».