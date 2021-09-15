Собянин представил свою команду на выборах в Государственную думу

Мэр Москвы Сергей Собянин представил свою команду на выборах в Госдуму.

«Я возглавляю московский список «Единой России» и призываю вас отдать свой голос за эту партию, которая идет на выборы большой командой кандидатов при поддержке неравнодушных москвичей», — написал он в своем блоге.

По словам мэра города, в его команду входят люди с разным политическим и профессиональным опытом. Среди них есть как действующие депутаты Государственной думы, так и общественные деятели, которые впервые выдвинули свою кандидатуру.

«Каждого из них я знаю как человека, который искренне болеет за интересы родного города и в случае избрания будет отстаивать интересы москвичей», — добавил Собянин.

Так, в команду вошли телеведущий Тимофей Баженов, военный репортер Евгений Попов, депутат Государственной думы Петр Толстой, правозащитница Светлана Разворотнева, депутат Государственной думы Дмитрий Саблин, предприниматель Евгений Нифантьев, руководитель общероссийского движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая, ректор Химико-технологического университета им. Менделеева Александр Мажуга, депутат Государственной думы Ирина Белых, врач-педиатр Александр Румянцев, космонавт, депутат Государственной думы Роман Романенко, депутат Государственной думы Галина Хованская, народный артист России Дмитрий Певцов, журналист и эрудит Анатолий Вассерман и доброволец-спасатель Олег Леонов.

Выборы в Госдуму пройдут 17 – 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердили своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.