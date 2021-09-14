Задержанный в Праге россиянин назвал обвинения в свою сторону «шагом к фашизму»

Задержанный в Чехии россиянин Александр Франчетти отвергает выдвинутые против него обвинения. Об этом он рассказал РИА «Новости» после заседания суда.

«Это шаг к фашизму, это шаг к фашизму», — заявил Франчетти.

12 сентября стало известно, что в аэропорту Праги задержали российского активиста Александра Франчетти, который поддержал присоединение Крыма к России в 2014 году. Пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик заявил, что тот был задержан на основании ордера на арест, выданного Украиной. Россия запросила у Чехии подробности задержания россиянина.

Накануне Франчетти доставили в суд в чешской столице.

Суд заключил Франчетти под стражу, россиянин направлен в пражскую тюрьму Панкрац.

Дочь задержанного россиянина заявила, что его не передадут Украине.