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Талибы* заявили, что Китай и Туркмения поздравили их с формированием правительства

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Reuters

Движение «Талибан» (организация запрещена в России) заявило, что посол Китая в Кабуле, а также министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов поздравили Афганистан с формированием нового правительства. Об этом сообщает РИА «Новости».

По их словам, посол Китая Ван Ю при этом отметил, что КНР продолжит развивать и укреплять гуманитарное, экономическое и политическое сотрудничество и отношения с Афганистаном.

В то же время, утверждают талибы, вице-премьер, министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов заверил, что Туркмения продолжит оказывать гуманитарную помощь соседнему государству.

Россия, как и США, не торопится признать радикальное афганское движение «Талибан», представители которого вошли в новое правительство. При этом в Москве понимают, что «Талибан» как движение, как политическая сила контролирует территорию Афганистана и в этом смысле должен становиться партнером по диалогу.

Некоторые страны уже выразили противоположную позицию. Например, Франция отказалась сотрудничать с новым правительством Афганистана, указывая на то, что талибы обещали создать представительное и инклюзивное правительство, но солгали.

Боевики «Талибана» вошли в Кабул 15 августа, после чего президент Афганистана Ашраф Гани решил уйти в отставку и улетел с семьей в ОАЭ. Инаугурация нового афганского правительства, сформированного талибами, должна была пройти 11 сентября, однако ее отменили.

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