МИД Украины заявил об уязвимости границ страны

Украина вложила недостаточно средств в укрепление своих границ, поэтому они остаются до сих пор уязвимыми, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в интервью The Independent.

«Говоря откровенно, сейчас мы сталкиваемся с проблемой из-за того, что недостаточно инвестировали в укрепление границы», — отметил глава МИД Украины.

По его словам, на данный момент власти страны видят, что граница абсолютна уязвима для «групп диверсантов», а также мигрантов, которых «может решить послать к нам Лукашенко».

Ранее министр иностранных дел Украины заявил, что устал от Евросоюза из-за того, что интеграция Киева в состав объединения затягивается. Кулеба отметил, что страны Запада используют тему проблем с реформами в Киеве, чтобы не признавать своей неготовности говорить о членстве Украины в ЕС. Он добавил, что текущие отношения между Украиной и Евросоюзом можно охарактеризовать как «стратегическую неопределенность».