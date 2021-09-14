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Тихановская призвала Макрона помочь вывести Белоруссию из кризиса

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AXEL SCHMIDT/REUTERS

Бывший кандидат в президенты Белоруссии и лидер оппозиции Светлана Тихановская призвала лидера Франции Эммануэля Макрона помочь вывести Белоруссию из кризиса. Об этом она заявила в интервью газете Ouest-France.

15 сентября Тихановская посетит Париж. В своем обращении политик назвала Францию родиной прав и человека. По ее словам, кризис, начавшийся в Белоруссии, также касается и европейцев.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, на которых победил Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяли против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

В начале августа Тихановская заявила, что оппозиция больше не будет проводить массовые акции в Белоруссии.

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